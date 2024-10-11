В Москве посудомойщицу обвинили в участии в террористической организации

В Москве женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России, обвинили в участии в террористической организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Александра Житенко являлась активной участницей движения «Артподготовка»*. До задержания она работала посудомойкой в Кадетском корпусе СКР имени Александра Невского. В настоящее время она проходит комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Если женщина окажется вменяемой, то ей предъявят обвинение в окончательной редакции, затем дело направят на утверждение в прокуратуру и во второй Западный окружной военный суд.

Защита Житенко отрицает обвинения, а подозрения следствия по поводу побега в случае освобождения из-под стражи называет голословными.

Отмечается, что вместе с женщиной по делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО РЖД Алексей Демченко. Он также отрицает все обвинения.

Обоим фигурантам отказали в переводе под домашний арест. Срок их содержания под стражей продлен до 25 декабря.

Известно, что об участии Житенко и Демченко в запрещенной организации сотрудники ФСБ узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать с правоохранителями.

*запрещенная в России террористическая организация