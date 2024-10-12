Плохая погода не дает забрать тела погибших в Непале российских альпинистов

Плохая погода уже второй день не позволяет эвакуировать тела пятерых российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири в Непале, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.

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В минувшую среду спасателям помешали забрать тела погибших альпинистов нерешенные организационные вопросы и низкая облачность в районе ЧП. В четверг, когда вертолет готов был вылететь, выяснилось, что приземлиться на месте нахождения тел невозможно. В пятницу непогода продолжилась.

Местные обещают, что погода наладится завтра, 13 октября.

Ранее управляющий директор компании I AM Trekking & Expedition Пемба Джангба Шерпа рассказал, что связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого оборвалась во время выхода на штурм вершины из высотного лагеря.

Сообщается, что средств по страховке хватает лишь на спуск погибших спортсменов с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь (около пяти тысяч метров). Далее тела надо доставить в Катманду, а оттуда - в Москву, на что требуется еще около 100 тысяч долларов. В организации, где были застрахованы альпинисты, заявили, что пытаются отправить погибших на родину. Также известно, что объявлен сбор средств, которые пойдут на эвакуацию погибших.