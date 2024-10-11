Стало известно, что девочка из Тольятти готовилась к убийству сестер

Девочка из Тольятти, убившая своих малолетних сестер, готовилась к преступлению. Еще утром в день убийства она спрятала в своей комнате нож. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Baza.

Тринадцатилетняя Лиза рассказала следователям и врачам, что уже давно думала о том, чтобы убить своих сестер. В тот день она отнесла нож в свою комнату и спрятала его. При этом она поделилась, что двойное убийство было спровоцировано, когда сестры стали мешать ей делать домашнюю работу.

Врачи психиатрической клиники, где сейчас находится девочка, считают, что у нее был другой мотив. Предположительно, девочка недолюбливала отчима за то, что он бил ее мать, а также считала, что ее сестры — единственные получатели родительской любви.

Сестра напавшей девочек из Тольятти с ножом поделилась подробностями произошедшего

В настоящее время Лиза находится под ежедневным наблюдением в отдельной палате. В то же время девочка скорее всего будет признана вменяемой, передает Telegram-канал.

Родной отец девочки, которая призналась в убийстве двух сестер, в данный момент находится в зоне спецоперации на Украине.

Трагедия произошла в Тольятти вечером 8 октября. Силовики нашли изрезанные тела двухлетней и пятилетней девочек.

Подозрения в убийстве пали на их 13-летнюю сестру, которая в день трагедии должна была сидеть с малышками. «Вечерняя Москва» рассказала об убитых девочках и их семье, а также выяснила, что грозит их сестре-подростку.