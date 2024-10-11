Счета экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на банковские счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги и аффилированных с ним юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Напомним, что Копайгородского обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. Известно, что в деле фигурирует два земельных участка стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский свою вину не признает.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих Копайгородскому Алексею Сергеевичу, его супруге — Копайгородской Я.Н., и на счета юридических лиц, аффилированных с Копайгородским Я.Н. Суд запретил распоряжаться денежными средствами», — говорится в тексте.

Ранее суд наложил арест на все задекларированное имущество Копайгородского и его супруги. При обыске у них изъяли бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икону Николая II.