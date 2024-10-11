Как накажут 13-летнюю девочку, если признают виновной в убийстве сестер

Шокирующее дело об убийстве двух девочек их несовершеннолетней сестрой расследуют правоохранительные органы в Тольятти. Что двигало девочкой-подростком, и где в ее воспитании ошиблись родители, читайте далее.

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Настоящий кошмар

В один из октябрьских понедельников в квартире в Тольятти (Самарская область) десятилетняя девочка обнаружила тела младших сестер с ножевыми ранениями.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух малолетних», а одной из подозреваемых стала старшая сестра убитых. Обвинение предъявлено не было, но есть ряд фактов, говорящих в пользу этой версии.

Например, по информации источника RT, всего за 30 минут до обнаружения тел в квартиру приходила некая женщина, проводившая опрос. Открывшая ей дверь 13-летняя дочь хозяев не пустила ее внутрь, сказав, что родителей дома нет. То есть, она уже находилась в квартире, когда ее сестры были мертвы.

Но что могло двигать 13-летней школьницей, раз она могла столь зверским способом расправиться с сестрами?

Благополучная семья?

Известно, что родители погибших девочек в браке не состояли. Женщина является матерью всех пятерых девочек, при этом от одного мужчины у нее было три дочери, включая 13-летнюю подозреваемую, а от текущего сожителя еще две дочки — те самые жертвы преступления.

По сведениям РИА Новости, сожитель применял насилие по отношению к женщине, и она писала на него заявление.

Потом они помирились. Но на допрос все равно были вызваны, - сообщил источник.

Именно на допрос отправились родители в тот роковой день, оставив младших на попечение старшей дочери.

Дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

На причастность проверяется 13-летняя сестра погибших. Она помещена в специализированный стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы, - сообщает СУ СКР по Самарской области.

Семья, судя по обстановке в доме, обладает достатком. Следователи не обнаружили бардака, характерного для неблагополучных семей. В квартире хороший ремонт, есть детские игрушки, недешевая детская кроватка.

Корреспондент «Известий», опросивший соседей, отметил:

По словам соседей, мужчина писал жене любовные послания под окнами на асфальте.

Впрочем, некоторые соседи в интервью телеканалу 5-tv.ru говорили, что в семье часто ссорились. Один раз мужчина даже несколько месяцев ютился в подъезде, потому что его не пускали домой. Потом сожители помирились и производили впечатление образцовой семьи.

Где правда, остается неизвестным.

Ревность

Прибежав по звонку 10-летней дочери и увидев убитых, мать написала 13-летней дочке с вопросом, где она, и знает ли, что произошло. А в ответ получила:

Это я! Ахахах.

Девочка, по словам знакомых семьи, не является типичным трудным подростком. Она посещает школу, гуляет с подругами, не имеет проблем с дисциплиной. Но в последнее время стала вести себя странно.

Из-за подозрений, возникших на ее счет, девочка проведет в психоневрологическом стационаре много времени.

Психотерапевт Наталья Шляпужникова в беседе с 5-tv.ru предположила, что девочка могла пойти на убийство из-за ревности или из-за поведения отчима.

Например, она могла защищать маму, и считать, что ее дети от другого мужчины явились причиной ссор. И эту причину ей надо устранить.

В любом случае, делать выводы можно будет только после психиатрической экспертизы.

Трагедия, по мнению эксперта, могла стать следствием сразу нескольких факторов:

Подростковый возраст,

одиночество и брошенность,

ее непонимание со стороны взрослых и ревность.

Какая ответственность грозит причастным?

Подозреваемая школьница еще не достигла возраста 14 лет, а значит, не может нести полную уголовную ответственность. В случае доказательств ее вины, девочку поместят в спецучреждение закрытого типа на три года.

Но помимо нее, причастными к трагедии являются и родители. По закону, до совершеннолетия именно они несут полную ответственность за детей.

Юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru рассказал, что семью должны взять на контроль.

Они точно в дальнейшем будут на прицеле у ПДН и социальных служб.

А если органам опеки было известно о неблагополучии в семье, то их тоже могут привлечь к ответственности.

Пока же действует презумпция невиновности. Официальных обвинений не выдвинуто, а следствие продолжает работу.