Воспитатели детсада отдали ребенка незнакомке в Подмосковье

В подмосковной Лобне воспитательницы в детском саду передали 5-летнего ребенка неизвестной женщине. Как рассказывает РЕН ТВ, в полицию с заявлением о пропаже дочери 10 октября обратилась мать девочки.

© Вести Подмосковья

По словам женщины, воспитатели детсада, куда ходила девочка, отдали ее дочь посторонней женщине, которая пришла за ней.

Мать малышки рассказала, что девочка в настоящее время живет с отцом в Лобне, где и ходит в дошкольное образовательное учреждение неподалеку. По факту произошедшего начата проверка.