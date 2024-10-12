Россияне стали жертвами аферы с машинами из Казахстана

Россияне стали жертвами аферы продавцов автомобилей, которые действовали по незаконной схеме. Об этом пишет «Газета.Ru».

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По словам руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, в течение 2023 года гражданам Казахстана предлагали оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение. Организаторы схемы уверяли, что машины нужны для работы в таксопарках и автопрокате, заверив, что позже заемщик сможет выкупить автомобиль по более низкой цене, а кредит за него все это время будет платить автосалон.

В результате около 800 машин были вывезены и проданы в России, однако договоренности не были выполнены. В феврале 2024 года мошенники перестали погашать долги по кредитам, а граждане Казахстана стали массово обращаться в полицию с заявлением о том, что их обманули мошенники. В России, в свою очередь, начали изымать новые автомобили.

Правоохранители возбудили уголовное дело и объявили автомобили в международный розыск. Подозреваемого в организации схемы уже задержали.