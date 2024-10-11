Женщина напала на журналистов в ресторане в Москве

Героиня выпуска про брачные агентства «свахи миллионеров» Лана Ланская напала журналистов редакции «Известия» в ресторане Bocconcino. Об этом рассказали в пятницу, 11 октября, сами журналисты.

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— Журналисты приехали на съемки сюжета про брачные агентства «свахи миллионеров» Ланы Ланской. После неудобных вопросов, Ланская и ее супруг по отношению к нашим коллегам применили рукоприкладство, а также отобрали микрофон, — сообщают «Известия».

После происшествия журналисты вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ланская является директором академии «Счастливая семья». Себя она называет «свахой миллионеров» и заявляет, что у неё своё агентство, клиентами которого являются успешные мужчины.

Ранее неизвестные мужчины напали на журналистов 360.ru, которые приехали снимать репортаж в парк «Битцевский лес». Журналисты собиралась снять репортаж о сносе дома, который построили в 1920 году. На его месте собираются возвести гостиницу, что не нравится местным жителям.