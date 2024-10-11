В Москве задержали угрожавших взорвать метро мужчин

Правоохранители задержали двух мужчин, которые распространяли ложные угрозы о взрыве в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Первое сообщение о предполагаемой угрозе поступило от пассажиров электропоезда Сокольнической линии метро. Очевидцы заявили о неизвестном мужчине, который говорил, что у него в сумке находится взрывное устройство. В тот же день стало известно об аналогичном случае на станции метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии. В ходе обследования станций и прилегающей к метро территории предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружили.

«В результате проведенных мероприятий полицейские в течение нескольких часов задержали двоих подозреваемых мужчин и доставили их в следственные органы. Ими оказались 36-летний житель подмосковного города Королева и 60-летний житель Волгоградской области. Мотивы своих поступков подозреваемые объяснить не смогли, ссылаясь на то, что находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в тексте.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того в отношении задержанных составили протоколы об административном правонарушении по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.