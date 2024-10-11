В Москве суд арестовал на 15 суток Александра Фролова, который облил краской и начал бить молотком фасад исторического музея на Красной площади. RT на русском

«Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)», — говорится в сообщении. Газета.Ru

По данным из материалов дела, злоумышленник облил серой краской и повредил фасад здания Государственного исторического музея и разбил молотком стену Кремля из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России. Lenta.ru