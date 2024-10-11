Стрелявший в супругов в Долгопрудном мужчина устроил «охоту за жертвами»

Стрелявший в семейную пару в Долгопрудном мужчина устроил «охоту за жертвами». Он следил за ними, изучал маршруты и пытался отравить собаку. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил брат пострадавшей девушки Евгений.

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— Убийца устроил настоящую охоту за семьёй: ходил вдоль забора, изучал маршруты и даже пытался отравить собаку. Мать Ирины также сказала, что Алексей однажды выследил и стал преследовать её внучек на велосипеде, лазил на участки к другим соседям, — передает сообщение Евгения Telegram-канал Shot.

Семейная пара даже пыталась привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов к озабоченному мужчине. Брат пострадавшей уверен, что с мужчиной необходимо было провести профилактические беседы.

Расстрелявшего супружескую пару в Подмосковье посмертно проверят на вменяемость

Ранее в четверг, 10 октября, мужчина расстрелял семейную пару в подмосковном городе Долгопрудном. Спастись удалось только женщине, ее супруг скончался на месте. Позднее стрелка нашли мертвым — после нападения он покончил с собой. Что могло стать причиной жестокой расправы, кем были преступник и его жертвы, выяснила «Вечерняя Москва».