В Запорожской области осудили украинца за шпионаж

Запорожский облсуд приговорил 36-летнего украинского гражданина Александра Жукова к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины в Запорожской области. Деловая газета «Взгляд»

«Установлено, что с февраля по март 2022 года Жуков, проживающий в Мелитополе, собирал и передавал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины посредством интернет-мессенджера сведения о местах нахождения личного состава подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Запорожской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее ФСБ задержала жителя Феодосии Республики Крым, который, как утверждает ведомство, фотографировал корабли Черноморского флота и передавал украинским спецслужбам их координаты. Газета.Ru