Умерла избитая боксером за отказ в сексе девушка из Троицка

Девушка Юлия из Троицка, которую жестко избил боксер за отказ в сексе, умерла.

Об этом RT рассказала её подруга, отметив, что причиной её смерти стало не избиение.

Вместе с этим источник RT в правоохранительных органах сообщил, девушка умерла от серьёзного заболевания. Какого именно — не уточняется.

Ранее Юлия рассказала RT, что её выписали из больницы и она лечится дома. Девушка строила планы и хотела заняться восстановлением здоровья и внешности, думала обращаться к косметологам.