Умерла избитая боксером за отказ в сексе девушка из Троицка

Умерла избитая боксёром за отказ в сексе девушка из Троицка
Девушка Юлия из Троицка, которую жестко избил боксер за отказ в сексе, умерла.
Об этом RT рассказала её подруга, отметив, что причиной её смерти стало не избиение.
Вместе с этим источник RT в правоохранительных органах сообщил, девушка умерла от серьёзного заболевания. Какого именно — не уточняется.
Ранее Юлия рассказала RT, что её выписали из больницы и она лечится дома. Девушка строила планы и хотела заняться восстановлением здоровья и внешности, думала обращаться к косметологам.