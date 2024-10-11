Правнук убийцы Павлика Морозова потребовал пересмотреть дело

Правнук одного из осужденных за убийство пионера-героя Павлика Морозова и его брата, совершенное в 1932 году, обратился к председателю комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий с просьбой о пересмотре дела. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, на пересмотре настаивает правнук одного из осужденных за преступление - Арсения Кулуканова. Он много раз пытался получить доступ к делу, которое находится в Центральном архиве ФСБ, однако каждый раз ему отказывали в этом. Силовики ссылаются на нормы закона, по которым доступ к материалам дел ограничен для всех, в том числе и для родственников, если осужденные не реабилитированы, либо их дела еще не пересмотрены.

По мнению потомка Кулуканова, данный запрет противоречит другим нормативным актам. При этом он заявил, что британский филолог-русист Катриона Келли была допущена к архивным материалам об убийстве пионера-героя и даже сделала анализ, который позволил прийти к выводу о невиновности осужденных.

«Автор обращения просит пересмотреть дело по факту убийства братьев Морозовых, создать рабочую группу по расследованию «Герасимовской трагедии» с привлечением историков, юристов, архивистов, а также представителей СПЧ, СК, Центрального архива ФСБ, МВД, Генпрокуратуры», - говорится в статье.

Напомним, что Павлик Морозов был одним из символов советской власти. Согласно официальной версии, в сентябре 1932 году, в разгар борьбы с кулачеством, 12-летний Павел обвинил своего отца Трофима Морозова, занимавшего должность председателя сельсовета, в том, что он покрывал кулаков. Также он дал показания на своих родственников со стороны отца о том, что они скрывали зерно.

Трофим Морозов был приговорен в итоге к десяти годам лишения свободы, а Павел 2 сентября 1932 года вблизи родного села Герасимовка был зарезан вместе со своим братом Федором. Следствие и суд посчитали инициатором расправы мужа сестры Морозова и крестного отца Павла Арсения Кулуканова. По версии обвинения, в убийстве также участвовали дед детей Сергей и 19-летний двоюродный брат Данила Морозов. Бабушка пионера также была осуждена, так знала о готовящейся расправе.