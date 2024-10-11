Главу швейной фабрики арестовали по делу Минобороны

Гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова арестовали по делу о взятке при госзаказе для Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

В СК заявили, что Свистунов подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны. По данным следствия, в 2017 году глава фабрики передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику четыре миллиона рублей.

В СК заявили, что деньги были переданы «за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя» по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для российской армии на общую сумму в 574 миллиона рублей.

Демчик был арестован в августе, на тот момент он занимал должность заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания». В СК сообщали, что весной 2017-го он получил четыре миллиона рублей за помощь одной из компаний в заключении госконтрактов на поставку армии различного имущества. В сентябре следователи сообщили, что суд арестовал недвижимость и денежные средства Демчика.