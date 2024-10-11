Мужчина в Астрахани домогался девочек-подростков под видом фотосессии
Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в педофилии.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России региона.
— В Астрахани фотограф предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — написали в ведомстве.
Согласно данным следствия, в период с 2016 по 2022 год обвиняемый вступал в контакты с девушками в возрасте от 13 до 16 лет через социальные сети. Он приглашал их на фотосессии, в ходе которых, находясь в фотостудии, совершал в отношении несовершеннолетних «насильственные действия сексуального характера», написали в Telegram-канале СК.
В сентябре силовики задержали бывшего учителя физкультуры из Харькова, который совершал сексуальное насилие в отношении школьников.