Мужчина в Астрахани домогался девочек-подростков под видом фотосессии

Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в педофилии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России региона.

— В Астрахани фотограф предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — написали в ведомстве.

Согласно данным следствия, в период с 2016 по 2022 год обвиняемый вступал в контакты с девушками в возрасте от 13 до 16 лет через социальные сети. Он приглашал их на фотосессии, в ходе которых, находясь в фотостудии, совершал в отношении несовершеннолетних «насильственные действия сексуального характера», написали в Telegram-канале СК.

В сентябре силовики задержали бывшего учителя физкультуры из Харькова, который совершал сексуальное насилие в отношении школьников.