Сына продюсера Айзеншписа оштрафовали за езду без прав

Сына продюсера Юрия Айзеншписа Михаила оштрафовали за езду без прав по Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 31-летний автомобилист нарушал правила дорожного движения, пока не лишился водительского удостоверения, однако продолжил ездить.

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Иск в московский мировой участок в отношении Айзеншписа-младшего приходил дважды — 29 августа и 25 сентября. В результате ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что до этого Михаил был пойман на хранении наркотиков.

На днях вопросы к нему возникли и у ФНС. Налоговики начислили наследнику продюсера 75 тысяч рублей долга. Айзеншпис прогорел на третьем по счету бизнесе: компания «Турбосейлс», продававшая вибромассажеры, оказалась убыточной. До этого у парня была фирма по разработке программного обеспечения.

Напомним, что Михаил получил по наследству от отца сценическое имя, имидж и песни с первых двух альбомов Димы Билана, продюсером которого выступал Айзеншпис. Его мать тогда передала все исключительные права компании «Союзконцерт».