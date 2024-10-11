Жительницу Свердловской области осудили за госизмену

Свердловский облсуд приговорил к 12,5 года жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову за госизмену в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Lenta.ru

Отмечается, что женщина вместе с супругом продала украинским спецслужбам военно-технические сведения с одного из оборонных предприятий региона. RT на русском

Женщина работала оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации на АО НПК «Уралвагонзавод». Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в 300 тыс. рублей. ТАСС