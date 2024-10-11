Жительницу Свердловской области осудили за госизмену

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы местную жительницу Викторию Мухаметову по делу о госизмене.

Женщина за деньги передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил Викторию Мухаметову признать виновной. <…> Назначить ей наказание на срок 12 лет и 6 месяцев", - огласил судья.

Женщина работала оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации на АО НПК "Уралвагонзавод". Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в 300 тыс. рублей.

Мухаметова и ее супруг были задержаны по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) в 2023 году в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты "предметы шпионской деятельности". Их обвинили в передаче за денежное вознаграждение в адрес спецслужб Украины сведений военно-технического характера, касающихся одного из предприятии оборонно-промышленного комплекса Свердловской области.