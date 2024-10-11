В Челябинске девятиклассница умерла во время урока

Ученица девятого класса в челябинском Копейске умерла во время урока, сообщает URA.RU. По данным портала, перед этим ей стало плохо. Сотрудники образовательного учреждения вызвали скорую, но спасти девочку не удалось.

"Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось", — приводит портал слова источника.

Ранее на стадионе одной из школ Подольска обнаружили тело девушки. По предварительной информации, она умерла во время пробежки. Свидетели утверждают, что погибшая жаловалась на головокружение. Очевидцы рассказали, что она упала и ударилась головой. Кто-то из присутствующих предположил, что у погибшей остановилось сердце.

Назван возможный мотив убийства школьницей младших сестер в Тольятти

В августе мужчина умер во время родительского собрания в школе № 546 в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 52-летний местный житель пришел на встречу с педагогом и другими родителями для обсуждения празднования Дня знаний и нового учебного года. Во время собрания мужчина почувствовал себя плохо и вышел из класса. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В июне учительница лицея № 5 в Волгограде умерла на церемонии вручения аттестатов выпускникам. Женщине резко стало плохо на сцене музыкального театра. Педагог потеряла сознание и не пришла в себя.