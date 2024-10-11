Покушение на помощника депутата в Подмосковье назвали спланированным

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что нападение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева было спланированным и заранее подготовленным. По словам собеседника агентства, нападавший следил за домом Алихаджиева.

В Следственном комитете (СК) РФ ранее сообщили, что 11 октября неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в Подмосковье. Потерпевшего госпитализировали, а стрелявший скрылся.

СМИ сообщили, что покушение было совершено на Алихаджиева, помощника депутата Думы. Неизвестный пробрался на территорию его дома и несколько раз выстрелил через окно. Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что Алихаджиева пока не опрашивали, он находится в реанимации.

Собеседник ТАСС рассказал, что преступник дождался, пока Алихаджиев останется дома один. По предварительным данным, нападавший смог незамеченным покинуть поселок, где живет помощник депутата.