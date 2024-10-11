Троих боевиков банды Басаева задержали по делу о нападении на десантников

В России задержали уроженцев Чечни, Дагестана и Ставропольского края по уголовному делу о нападении на военнослужащих Псковской дивизии в 2000 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления (СК) РФ.

Нападение на псковских десантников было совершено в феврале 2000 года в горно-лесистой местности в районе чеченского села Улус-Керт. В результате столкновения погибли 84 военнослужащих, еще четверо военных получили ранения различной степени тяжести. В СК подчеркнули, что нападение совершила объединенная вооруженная банда, которой руководили известные террористы, включая Шамиля Басаева.

В результате взаимодействия между ФСБ, центром «Э» МВД России и Росгвардией в трех российских регионах были задержаны еще трое членов банды. Среди них - уроженец Чечни, уроженец Дагестана и уроженец Ставропольского края. В ближайшее время им предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В связи с особой тяжестью вменяемых преступлений всех троих арестовали.

Ранее российские следователи установили причастность 44 лиц к нападению на псковских десантников. В СК сообщили, что 29 преступников уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Они получили длительные сроки лишения свободы, некоторые были приговорены к пожизненному заключению.

Дела в отношении семерых обвиняемых сейчас рассматривают суды. Пять человек находятся в розыске. Расследование уголовного дела продолжается.