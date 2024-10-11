Перевозивший сотни тонн мазута танкер горит в Балтийском море

Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море. Весь экипаж был эвакуирован, сообщили в Германском обществе по спасению потерпевших.

Известно, что речь идет о 73-метровым немецком танкере Annika. Газета Ostseezeitung пишет, что в 9:14 утра на корабле раздался взрыв, после чего повалили густые клубы дыма. Семь членов экипажа эвакуировали.

Сейчас горящий танкер находится недалеко от немецкого города Кюлунгсборн. По последним данным, судно перевозило несколько сотен тонн тяжелого мазута.

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Спасательные крейсеры пытаются потушить пожар. Также в операции задействовано несколько вертолетов.

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