В Запорожской области осудили украинского шпиона

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Украины Александра Жукова, признанного виновным в шпионаже. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

"Установлено, что с февраля по март 2022 года Жуков, проживающий в Мелитополе, собирал и передавал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины посредством интернет-мессенджера сведения о местах нахождения личного состава подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Запорожской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Жукова и "приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".