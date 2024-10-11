Стали известны детали покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье

В момент покушения помощник депутат Госдумы Шерип Алихаджиев находился в доме один. Он смог позвонить своей жене и рассказать о произошедшем. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вечерняя Москва

Помощник депутата ГД после происшествия мог передвигаться самостоятельно, а необходимость в срочной операции вскрылась уже в больнице. Telegram-канал SHOT также отмечает, что Алихаджиева уже прооперировали. News.ru

Утром в пятницу, 11 октября, стало известно, что на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева совершено покушение в элитном подмосковном поселке Лапино. Отмечалось, что злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся. Газета.Ru