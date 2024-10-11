В Грузии заявили о причастности Саакашвили к покушению на оппозиционера

Генеральная прокуратура Грузии выявила причастность экс-президента Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе в 2016 году. ТАСС

В сентября этого года силовики заключили под стражу Давида Хечуашвили, которого до этого объявили в розыск за подготовку покушения на парламентария. Задержанный рассказал, что контактировал с неким Шотом Чичиашвили, который передал ему поручение Саакашвили. Тогда же экс-президент через посредника Грузии сообщил, что имеет ряд вопросов к Таргамадзе, которому не может в полной степени доверять. Вечерняя Москва

Автомобиль Гиви Таргамадзе подорвали вечером 4 октября 2016 года в центре Тбилиси. Сам депутат и его водитель получили незначительные травмы, но трех прохожих пришлось госпитализировать. News.ru