Сосед расстрелял супругов на прогулке с собакой в Подмосковье

Мужчина расстрелял семейную пару, которая гуляла с собакой в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел накануне вечером на 1-й Садовой улице. 40-летняя женщина и ее 47-летний супруг выгуливали пса, когда из ниоткуда появился человек с оружием. Он выстрелил в пару не менее пяти раз: муж получил три огнестрельных ранения и погиб на месте, а жене удалось сбежать с ранениями ног. Ее подобрал проезжавший мимо таксист и доставил в больницу.

Нападавшим оказался сосед погибших. После нападения он покончил с собой. По предварительной информации, причиной расстрела стал конфликт из-за парковочного места, которое соседи не могли поделить. По информации канала, нападавший дожидался, когда супруги пойдут в лес на прогулку, а увидев их, открыл стрельбу.

Управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело. На месте работают следователи.