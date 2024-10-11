Бойцовский пес набросился на ребенка в магазине в Татарстане

В социальных сетях распространилось видео из магазина в казанском поселке Дербышки, на котором видно, как собака бойцовской породы кидается на мальчика и валит его с ног.

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«Школьник выходит из-за прилавка, где был с мамой-кассиром, и в этот момент у кассы стоит мужчина с собакой. Ребенок подходит близко к псу, а тот кидается на мальчика», – пишет телеграм-канал «Казань на максималках».

Собака в момент нападения была без намордника, что нарушает введенные в регионе ранее правила выгула животных. При этом, как видно на кадрах, пес не укусил ребенка, а лишь прыгнул на него, после чего хозяин притянул поводок. На этом видео обрывается. Однако отмечается, что после инцидента мужчина якобы «просто ушел» вместе с псом.

Мнения интернет-пользователей по поводу случившегося разделились. Одни стали обвинять хозяина пса в отсутствии намордника на животном, отмечая, что, если бы собака действительно проявила агрессию, ребенок мог бы получить серьезные травмы.

Другие встали на защиту мужчины и его питомца, так как посчитали, что мальчик сам спровоцировал собаку, подойдя слишком близко, а та лишь попыталась безопасным для ребенка способом защитить хозяина.

«ФедералПресс» обратился за комментарием по поводу инцидента в пресс-служба ГУ МВД России по Республике Татарстан.

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