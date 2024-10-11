В Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, издевательства в школе начались с 2021 года, когда первоклассник впервые пришел в школу с рюкзаком с символикой флага России. Затем мальчик стал рассказывать одноклассникам, о том, что он патриот России, гордится отцом и дедушкой, которые были военными, и сам хочет быть похожим на них. С началом специальной военной операции (СВО) на Украине школьник стал писать солдатам на фронт.

Со слов матери школьника, его позицию трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали с усмешкой — они неоднократно нападали на сверстника, наносили ему увечья, ломали очки, рвали портфель, срывали с него нашивки.

О постоянных нападках со стороны одноклассников ребенок долгое время никому не рассказывал. Но однажды признался матери, что его сильно побили лыжными палками на уроке физической культуры. Как пишет издание, в начале октября между школьниками произошла очередная потасовка — одноклассники стали толкать и оскорблять его, высказывая угрозы, что он якобы не выживет, а также сломали ему очки.

Сначала мать требовала от руководства школы и родителей обидчиков разобраться в ситуации. Один из нападавших во всем сознался и больше не трогал одноклассника, а двое других продолжили. В итоге по факту бездействия руководства гимназии возбудили уголовное дело по статье «Халатность», уточняет «Московский комсомолец».

Ранее в Екатеринбурге дети мигрантов избили мальчика во дворе в жилищном комплексе. Предположительно, мальчика подвергли издевательствам за то, что он оскорбил мать одного из нападавших. Инцидент попал на видео.