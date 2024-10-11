Натянутый на парковке трос повредил шею ребенка в Казани

В Казани неизвестные натянули трос на парковке у дома, чтобы оградить место для машины. Провод оказался на уровне шеи пробегавшего мимо ребенка.

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Инцидент произошел на парковке у дома на улице Братьев Касимовых в Казани. Неизвестные решили оградить машиноместо с помощью троса. При этом свой автомобиль владелец оставляет в зеленой зоне, а не на проезжей части. В какой-то момент натянутое ограждение не заметил пробегающий мимо ребенок, у которого от контакта с тросом пострадала шея. Об этом пишет издание "Инказан.ру" со ссылкой на один из местных пабликов в Telegram.

Мать пострадавшего отметила, что трос не видно даже при уличном освещении. По ее мнению, "с этими парковками люди просто потеряли разум". Пользователи Сети посоветовали родительнице обратиться с жалобой в мэрию и к правоохранителям.