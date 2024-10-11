Крымчанина задержали за помощь ВСУ и шпионаж

Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, подозреваемого в передаче Украине данных о российских военных кораблях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ФСБ, через специальный чат-бот в Telegram 30-летний мужчина отправлял украинским спецслужбами координаты военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива. Кроме того, он отправил фотографии одной из воинских частей Феодосии.

В ФСБ подчеркнули, что этот чат-бот был создан при поддержке украинских спецслужб, чтобы собирать и систематизировать данные о российских военных, их передвижениях, количестве военной техники и местах дислокации. Информацию, которую передал мужчина, планировали использовать при нанесении ракетных ударов.

Также в ФСБ выяснили, что подозреваемый открыл счет в украинском банке и самостоятельно отправлял ВСУ денежные переводы через один из фондов. Всего он перечислил одну тысячу гривен (около 2400 рублей).

Против подозреваемого возбудили дело о госизмене, его арестовали. В ФСБ заявили, что сейчас мужчина дает признательные показания.

Ранее ФСБ задержала жителя Омска, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам данных о местном оборонном предприятии. По данным ФСБ, мужчина собирал и передавал на Украину информацию, фотографии и видео о работе этого предприятия.