На Урале мужчину намотало на трактор во время покоса

50-летнего жителя поселка Октябрьский Свердловской области намотало на трактор во время ремонта техники, сообщает Telegram-канал Ural Mash. ЧП произошло, когда мужчина проводил работы по покосу травы.

Во время ремонта трактора мужчина зацепился одеждой за механизм и не смог спастись. Родные забили тревогу после того, как телефонные звонки оставались без ответа. Спустя несколько часов мужчину нашли мертвым. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время многочасового перелета. Он потерял сознание, когда борт пролетал над Гренландией на высоте почти 12 тысяч метров. второй пилот принял решение развернуть лайнер и совершить посадку в Нью-Йорке. Мужчине было 59 лет, 14 из них он посвятил работе пилотом.

До этого появилась информация, что житель Санкт-Петербурга погиб после тяжелейшей акклиматизации. Мужчина провел отпуск на египетском курорте и по возвращении он начал чувствовать головные боли, сильнейшую утомляемость и слабость. Спустя несколько дней он скончался. Никаких-либо серьезных патологий у мужчины не было, тело отправлено на экспертизу.