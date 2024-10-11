В Москве задержали главу новосибирского «РАТМ-Холдинга»

Президента и генерального директора «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана задержали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения предпринимателя.

По словам собеседника, все следственные действия с Тараном будут проходить в столице, а в Новосибирск его не повезут. Он добавил, что задержание связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, который был арестован Лефортовским судом Москвы накануне.

По сообщениям СМИ, Попелюха могут обвинять в махинациях с имуществом новосибирского аквапарка, который находился под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, замглавы АСВ причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации аквапарка.

Напомним, что Тарана уже задерживали в 2010 году. Тогда ему предъявили обвинение в дачи взятки в 1 млн рублей сотрудникам МВД за прекращение проверки одной из структур холдинга.

«РАТМ-Холдинг» образовался из компании «РАТМ», которую основали в 1992 году. Компания поставляла энергетические угли Минобороны, МВД России, структурам РАО «ЕЭС России» и другим. Позднее холдинг приобрел активы в цементной отрасли, оптико-электронном приборостроении, стекольной и оборонной промышленности, строительстве. Предприятия располагаются как в Новосибирской области, так и в европейской части РФ.