Два поезда столкнулись в Челябинской области

В Челябинской области на станции Челябинск-Южный произошло столкновение двух грузовых поездов. В результате пострадал сотрудник локомотивной бригады. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

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— 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. Угрозы экологической безопасности нет. По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в публикации на официальном Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги.

Уточняется, что к месту аварии был отправлен восстановительный поезд со станции Челябинск. Устанавливаются причины инцидента. При этом авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

В конце сентября в результате столкновения пассажирского и грузового поезда на западе Германии получили травмы 13 человек. Авария произошла на участке железной дороги между Ксантеном и Дуйсбургом. Трое пострадавших получили серьезные травмы.