Раскрыта новая схема обмана с премиальным банковским обслуживанием

Аферисты стали звонить с поддельных номеров от имени кредитных учреждений и предлагать премиальное обслуживание, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

По его словам, если человек соглашается и начинает выполнять просьбы, с его счетов могут пропасть все средства. Мошенники звонят с номера, который выглядит как официальный номер банка благодаря технологии подмены номера, что создает иллюзию, будто звонок действительно совершается от кредитной организации. Также номер может быть просто визуально очень похож на тот, с которого обычно могут позвонить из банка.

Звонящий сообщает, что клиенту полагается премиальное обслуживание. Речь может идти о привилегированных банковских услугах, персональных предложениях, сниженных процентах по кредитам или эксклюзивных бонусах. Злоумышленники могут использовать личные данные клиента, такие как полное имя, последние транзакции или тип счета. Это заставляет поверить, что звонок действительно от банка.

Депутат указал, что далее мошенники могут попросить предоставить паспортные данные, кодовое слово, номер карты или PIN-код. В некоторых случаях могут также «потребоваться» одноразовые пароли для подтверждения транзакций или входа в онлайн-банкинг.

Далее аферисты могут перевести средства на свои счета, открыть кредиты на имя жертвы. Как только средства украдены, злоумышленники быстро исчезают, а пострадавший узнает о преступлении только тогда, когда видит списания в банковской выписке или получает уведомления от банка.

Немкина призвал всегда быть настороже и критически оценивать входящие звонки, даже если они поступают с номера, который выглядит как номер банка.