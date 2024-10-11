В Приморье расследуют дело о мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Назара Пожарова и сотрудников компании "СВ-пласт", подозреваемых в мошенничестве при строительстве очистных сооружений в Надеждинском районе на сумму свыше 19 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.

"По версии следствия, обвиняемый и сотрудники ООО "СВ-пласт" в период с февраля по декабрь 2022 года злоупотребили доверием сотрудников администрации Надеждинского муниципального района и сообщили им об окончании выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом на строительство очистных сооружений. В результате обмана фигуранты незаконно получили денежные средства в размере, превышающем 19 млн рублей. При этом работы по строительству объекта фактически не выполнялись.

До настоящего времени очистные сооружения не достроены и не сданы в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Следователем СКР принято решение о необходимости избрания в отношении Пожарова меры пресечения в виде заключения по стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд. Роль остальных участников преступной схемы в настоящее время устанавливается.