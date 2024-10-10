Названа дата вынесения приговора Виннику

Суд Северного округа штата Калифорния назначил на 17 января 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику по делу об отмывании денег. Соответствующая информация опубликована в электронной базе суда.

Проведение заседания судьей Сьюзан Иллстон намечено на 11:00 по местному времени (22:00 мск). В мае Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал вину в суде Северного округа штата Калифорния.

Ранее адвокат Винника Аркадий Бух сообщал ТАСС, что перенос даты вынесения приговора на следующий год связан с попыткой согласовать с американскими властями зачтение ими отбытого россиянином времени под стражей во Франции и Греции, чтобы свести приговор к уже проведенному им времени в заключении.

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.