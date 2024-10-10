Названа дата вынесения приговора Виннику

Суд США вынесет приговор Александру Виннику 17 января 2025 года
Суд Северного округа штата Калифорния назначил на 17 января 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику по делу об отмывании денег. Соответствующая информация опубликована в электронной базе суда.
Проведение заседания судьей Сьюзан Иллстон намечено на 11:00 по местному времени (22:00 мск). В мае Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал вину в суде Северного округа штата Калифорния.
Ранее адвокат Винника Аркадий Бух сообщал ТАСС, что перенос даты вынесения приговора на следующий год связан с попыткой согласовать с американскими властями зачтение ими отбытого россиянином времени под стражей во Франции и Греции, чтобы свести приговор к уже проведенному им времени в заключении.
Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.