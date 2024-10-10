Выброс горючих материалов произошел на одном из терминалов в Феодосии

Выброс горючих материалов случился на одном из терминалов нефтебазы во время длящегося четвертый день пожара в Феодосии, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи", - написал Аксенов.

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В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при этом дополнительная эвакуация жителей из близлежащих районов не нужна.