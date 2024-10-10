В США иммигранту из РФ предъявили обвинения в хранении взрывчатки
В городе Филадельфия в США иммигранту из РФ Евгению Садрисламову предъявили обвинения в хранении оружия массового поражения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Fox 29.
По данным агентства, Садрисламову предъявили обвинения после обнаружения в одном из домов на прошлой неделе более 50 фунтов (около 27 килограммов) самодельной взрывчатки. Кроме того указывается, что он имеет криминальное прошлое, он находился на испытательном сроке в связи с похожим инцидентом в 2020 году, когда у него дома обнаружили фейерверки.
«Садрисламову в среду предъявили обвинения в нескольких преступлениях, включая хранение оружия массового поражения... Источники Fox 29 заявили, что он является российским иммигрантом. Ему в субботу исполняется 28, и он встретит день рождения за решеткой», — говорится в тексте.