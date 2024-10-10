Число погибших от урагана "Милтон" выросло до 10

По меньшей мере 10 человек погибли в американском штате Флорида в результате урагана "Милтон". Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на официальных лиц США.

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Как указало СМИ, полный ущерб от стихии еще предстоит оценить.

Ураган настиг побережье Флориды ночью 10 октября. Эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Свыше пяти миллионов жителей эвакуировались из Флориды. Более трех миллионов американцев "Милтон" оставил без электричества.

Помимо этого, ураган высосал воду из залива Тампа. Он временно откачал воду, из-за чего дно залива стало открытым.

В свою очередь, синоптик Татьяна Позднякова заявила о вероятности того, что последствия "Милтона" могут достичь России, в том числе Мурманской области. Она уточнила, что ураган, дойдя до российской территории, может вызвать лишь усиление ветра и осадки. Это не будет иметь такой разрушительной силы, как сам ураган, добавила специалист.