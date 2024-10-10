Житель Флориды рассказал о последствиях урагана «Милтон»

Ураган принес значительные проблемы Флориде, рассказал журналистам по телефону Алекс Кейтон, проживающий в Норт-Бруксвилле на западе штата. Об этом пишет РИА «Новости».

Вечером в среду, 9 октября, сформировавшийся в Карибском море ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Скорость ветра достигала до 195 км/ч. Уровень выпавших за несколько часов осадков превысил многомесячную норму.

«Мы бы уехали сегодня вечером, но увидели, как в воду упали провода электропередач, искрясь. Я был шокирован этим, потому что к тому времени электричества не было почти 11 часов», — пояснил мужчина.

Кейтон отметил, что несколько часов вместе с супругой перетаскивал вещи на верхние этажи дома, старался спасти все, что удастся. Тем временем, добавил он, вода затопила всю расположенную под домом систему кондиционирования воздуха.

По его словам, в ближайшие дни перед его семьей встанет проблема плесени. Он уточнил, что надеется так или иначе решить ее.

Ранее шериф округа Сент-Луси сообщил, что ураган «Милтон» привел к «множественным жертвам» в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды.