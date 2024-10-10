Назван возможный мотив убийства школьницей младших сестер в Тольятти

Мотивом убийства школьницей младших сестер в Тольятти могла стать ревность. Такое мнение в беседе с «Комсомольской правдой» высказала кризисный психолог и член Профессиональной Психотерапевтической Лиги Виктория Аксютина.

Напомним, что тела двух девочек в возрасте двух и пяти лет с признаками насильственной смерти обнаружили на балконе в квартире девятиэтажного дома в Комсомольском районе Тольятти 8 октября. Их нашли их родители. В убийстве созналась их 13-летняя сводная сестра. На данный момент она проходит психиатрическую экспертизу. По рассказам соседей семьи, девочка не любила отчима и постоянно провоцировала ссоры. На момент убийства он и ее мать находились в полиции из-за ранее написанного женщиной в адрес сожителя заявления о «проникновении в чужое помещение».

Кроме того по слухам школьница рассказала, что убила своих младших сводных сестер, потому что устала постоянно за ними следить, ей хотелось гулять. Ее знакомые подтвердили это, указав, что ее никуда не отпускали гулять и она постоянно сидела дома.

Аксютина считает, что главным мотивом убийства могла стать ревность.

«Практическая каждая семья сталкивается с ревностью между братьями и сестрами. Обычно она проявляется у старших детей, которые когда-то получали все внимание родителей. При этом ревность может усугубиться, если родители заставляют старших присматривать за младшими, психика ребенка порой не готова к таким обязательствам», — указала она.

Также ситуация может осложняться в «лоскутных семьях», где дети от разных браков, добавила Аксютина.