Дети искусали трехлетнюю девочку в детском саду Омска

В Омске дети искусали трехлетнюю девочку в детском саду. Ребенок получил травмы в детсаду в №23 Октябрьского округа. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила региональная прокуратура.

У нее остались сильные укусы на спине, руках, животе и одной ноге. В момент случившегося, по предварительным данным, дети находились без присмотра.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку созданию надлежащих условий по уходу, присмотру и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в дошкольном образовательном учреждении, передает Telegram-канал прокуратуры.

Стало известно, что толпа подростков в Угличе четыре часа избивала 16-летнего мальчика и снимала это на видео. У него десятки переломов и порванная барабанная перепонка. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября.

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что подростки, жестоко избившие сверстника в Угличе, должны предстать перед судом и ответить по всей строгости закона «без слюней и соплей».