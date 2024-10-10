Курсанта арестовали из-за нападения на сослуживца

Курсанта Пермского военного института войск национальной гвардии отправили под арест из-за конфликта с сослуживцем. Об этом сообщили в Пермском гарнизонном военном суде.

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В июле курсант К. ударил рядового М. кулаком по лицу из-за личной неприязни. Инцидент произошел на территории военного института, после чего в отношении К. было возбуждено дело, которое 1 октября рассмотрел гарнизонный военный суд.

Выступая перед личным составом института, подсудимый заявил, что нанес удар пострадавшему, не сумев совладать с эмоциями от его высказывания. Курсант отметил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.

В итоге молодого человека признали виновным в совершении дисциплинарного проступка. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток, отбывать его он будет в условиях изоляции на гауптвахте.