В США число жертв урагана «Милтон» выросло до девяти

Такие данные приводит телеканал NBC.

По его информации, о последних трёх погибших сообщил шериф округа Волуси Майкл Читвуд. По его словам, один из них скончался в результате падения дерева.

7 октября президент США Джо Байден подписал указ об объявлении режима ЧС во Флориде из-за урагана «Милтон». Природное явление достигло западного побережья штата минувшей ночью. Сообщалось, что из-за удара стихии около трёх миллионов человек остались без электричества.