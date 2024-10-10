Главу отдела судебных приставов России взяли под стражу за взяточничество

Кировский суд Уфы арестовал главу отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Елену Христель по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает «КП».

Подсудимую арестовали по ходатайству следователя на два месяца. Христель вменяется статья «Посредничество во взяточничестве».

По данным следствия, она на посту начальницы Демского районного отдела ФССП выступила посредником при передаче взятки судебным экспертам за изготовление документа в пользу взяткодателя.

Ранее 10 октября сообщалось, что в Воронеже суд приговорил экс-заместителя начальника специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пожаров ГУ МВД России по Воронежской области к пяти годам лишения свободы. Она получила 500 тысяч рублей в качестве взятки.