В Чечне завели дело об оскорблении чувств верующих в отношении бывшего учителя

Уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих возбудили в Чечне в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2021 года публиковал в интернете информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания.

"В настоящее время в рамках расследования по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая экспертиза", - добавили в ведомстве.

В сентябре СМИ опубликовали скрины и видео из социальных сетей Жабраилова, в которых он оскорблял религиозные чувства христиан. На этой неделе министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев сообщил, что учитель уволен из системы образования и задержан правоохранительными органами. Позже местный телеканал опубликовал видео с извинениями Жабраилова перед православными христианами за свои высказывания.