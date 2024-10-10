Юлию Логинову освободили из СИЗО по делу о торговле детьми

Преображенский суд Москвы освободил из СИЗО многодетную мать Юлию Логинову - главную обвиняемую по делу о торговле детьми. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, в отношении обвиняемой установлен запрет определенных действий.

"Меру пресечения в отношении Логиновой Юлии Юрьевны изменить, избрать обвиняемой запрет определенных действий, освободить в зале суда", - огласила постановление судья Анна Чайковская.

Ходатайство о смягчении меры обвиняемой в районный суд подал представитель следствия, само заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме. Всего по делу проходят 13 фигурантов, среди которых три многодетных матери, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель, врач-гастроэнтеролог одной из частных клиник и экс-начальник миграционного пункта из Алтайского края, продавшая, по версии следствия, внучку одной из 3 многодетных матерей. В одно производство объединены 10 уголовных дел.