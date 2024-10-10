Тимура Иванова не отпустили из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря в отношении бизнесмена Сергея Бородина и бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Газета.Ru

«Апелляционная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Иванова и Бородина. Решение вступило в законную силу», - сказала собеседница агентства. ТАСС

Иванова задержали 24 апреля этого года и предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ - «Получение взятки в особо крупном размере». Свою вину экс-чиновник не признает. Российская газета