Ураган «Милтон» осушил залив Тампа в США

Обрушившийся на штат Флорида в США ураган «Милтон» осушил залив Тампа. Об этом сообщает WKRN.

Телеканал отметил, что произошедшее является редким явлением под названием «обратный штормовой нагон».

«Оно возникает, когда, дующие со стороны берега ветры оказываются настолько сильными, что вытесняют воду из прибрежных бухт. Этот эффект временный», — приводятся в тексте слова доцента кафедры ландшафтной архитектуры в Университете Пенсильвании Питера Стемпеля.

Пока вода не вернулась в залив и он остается осушенным. Несмотря на это отдел по чрезвычайным ситуациям Флориды призвал местных жителей не ходить по открытому дну, ведь вода